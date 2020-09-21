Doktorlar Kovid-19'la savaşı anlatıyor! 'Eşinin cenazesine gidemeyenler oldu'

Tedavi ve tanı sürecinde gece gündüz demeden Kovid-19 hastalarıyla iç içe olan doktorlar, virüsün bulaşma riski en yüksek kişiler arasında bulunuyor. Doktorlar, salgın döneminde sevdiklerine ayıracağı zamanın çoğunu da hastalarla geçiriyor. Sağlık personelinin yaşadıklarıyla ilgili bilgi veren Atatürk Üniversitesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemalettin Özden, “Uykusuz ve çok yorgun dönemlerimiz oldu, süreci bugüne kadar getirdik. Çok dramatik öyküler oldu. Çarşafı ip yaparak servisten kaçmaya çalışan Kovid-19 hastası da oldu, eşinin cenazesine gidemeyen de” dedi.

MESLEĞİMİZİN BİR PARÇASI



Özden, şöyle konuştu: “Serviste aynı anda 90 hastanın yattığı dönemler oldu ve bir hoca vizitlerin tamamını tek başına yaptı. Giydiği tulum içinde durmak çok zor, aşırı terlemeye neden oluyor. Maske, bone ve önlüklerle bütün odalara girip hastaları ziyaret ediyorsunuz. Hastaların şikayetlerini dinliyor, ‘Günden güne bir değişiklik oldu mu’ diye kontrol ediyorsunuz. Çok stresli ve yıpratıcı dönem oldu ama tıp camiası, genellikle eğitimi zor olduğundan bu tür fedakarlıklara hazırdır, bunları bilerek mesleğini yapar.”

HASTALAR YAĞMUR GİBİ YAĞIYOR



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık çalışanları, her gün astronot gibi giyinip, koruyucu kıyafetin içinde terden sırılsıklam halde görevlerini yapıyorlar. Kimi doktorlar hastanede yaşıyor. Yoğun bakım sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, “Hastalar yağmur gibi yağıyor, ama sağlık çalışanları da yaprak gibi dökülüyor. Bu hastalığın yaşlısı genci kalmadı. En çok eski hastalarımızı ve hastalıkları özledim” dedi.

TANIDIĞIMIZ İNSANLAR HASTA OLARAK GELİYOR



Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Kovid-19 yoğun bakım servisinde görevli sağlık çalışanlarının zamanla yarışını AA ekibi görüntüledi. Prof. Dr. Canan Balcı, “Sorun yaşamamızın nedeni bulaşıcılığının önlenememesi. Çember daralıyor” dedi. Dr. Öğretim Üyesi Murat Emre Tokur ise “Birkaç hafta önce sokaklarda maskesiz ve dikkatsiz gezen vatandaşlarımızın hızlı şekilde ölüm döşeğinde uzandıklarını gördük.

‘Gençlere bir şey olmuyor’ diyorlar ya artık gençlere de bir şeyler oluyor” diye konuştu.

Pandemi yoğun bakım hemşiresi Gülşen Simavlıoğlu da “Yoğun bakımda solunum makinesine bağlı 27 yaşında bir hastamız var. Geçen hafta 34 yaşında hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan bir hastamızı kaybettik. Bunlar bizi çok üzüyor. Artık yoğun bakıma tanıdığımız insanlar gelmeye başladı” dedi.

YOĞUN BAKIMA GENÇLER DE YATIRILIYOR



Binali Yıldırım Üniversitesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili de salgına karşı vatandaşları daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Karakeçili, gençlerin de risk altında olduğuna dikkati çekerek “Yaşlı nüfus risk altında diyoruz ama 20-30’lu yaşlarda yoğun bakıma aldığımız hastalarımız da var. Tabii ki yaşlı nüfus risk grubu daha fazla ama ‘Bana bir şey olmaz’ dememek lazım. Özellikle gençlere sesleniyorum, lütfen dikkat edelim, virüsü taşımayalım” dedi.

BİR ODADA TEK BAŞINA KALIYORSUNUZ



Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Op. Dr. Semih Uşaklıoğlu tedavi sürecinde yaşananlarla ilgili şunları söyledi: “Kovid olduğunuz zaman kimseyi göremiyorsunuz. Bir odada tek başına kalıyorsunuz. Hele oksijen sıkıntısı olan hastalar çok daha ciddi derece hastalıkla birlikte psikolojik travmayı da yaşıyorlar. Birisi boğazını sıkıp nefes alamıyor gibi hissediyorlar. Bu da ölüm korkusuyla baş başa bırakıyor.”