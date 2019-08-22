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  3. Doktordan reçeteye 'şehit annesi' mesaj! Sosyal medyayı salladı

Doktordan reçeteye 'şehit annesi' mesaj! Sosyal medyayı salladı

Doktordan reçeteye 'şehit annesi' mesaj! Sosyal medyayı salladı

Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Başkanı Op. Dr. Kadir Gökhan Saçkan'ın şehit yakınları ve gaziler için hastane personeline yazdığı 'Afyonkarahisar'daki hastanelerimize eğer bir şehit anası başvurursa önce ellerini öpün, sonra kendi anneniz gibi koluna girip onu sevindirin' mesajı duygulandırdı.

fyon Kamu Hastaneleri Başkanı ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi kalp ve damar cerrahi uzmanı Op. Dr. Kadir Gökhan Saçkan, hastane çalışanlarına şehit aileleri, gaziler ve ailelerine daha duyarlı davranmaları için not yazdı. Saçkan reçete üzerine yazdığı mesajın fotoğrafını çekip WhatsApp durumundan paylaştı.

Mesajı gören bazı çalışanlar da reçete üzerindeki notu kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bir anda sosyal medya üzerinde yayılan mesaj çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Saçkan'ın 'Şehit annesi, babası, şehit yakını' başlıklı mesajında şu ifadeler yer aldı:

'Kıymetli arkadaşlarım, Afyonkarahisar'daki hastanelerimize eğer bir şehit anası başvurursa önce ellerini öpün, sonra kendi anneniz gibi koluna girip onu sevindirin. Tedavi sürecinde dua alın. O hepimizin nasibidir.'



Op. Dr. Kadir Gökhan Saçkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Amacım şehit yakını, ailesi ve gaziler hastaneye geldiklerinde personelin kendi anne ve babalarıyla ilgileniyormuş gibi onlarla ilgilenmesiydi. Şehit yakınlarına 'Neyiniz var?' demeden önce ellerini öpmeleri için böyle bir şey yazdım" dedi.

DHA

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