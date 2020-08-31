31 Ağustos 2020 Pazartesi 02:19 | Son Güncelleme:
AİLESİYLE YERLEŞTİ
Doktordan örnek davranış! Uluslararası ün kazandı, memleketi Şırnak'a döndü
Şırnak Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Sorumlu hekimi Tevfik Bayram, 32 yıl önce doğduğu topraklara bu kez uluslararası üne sahip bir hekim olarak döndü.
Tıp fakültesini bitirdikten sonra Şırnak’a gelip bir süre çalışan Bayram, aynı üniversitenin Halk Sağlığı bölümünde uzmanlık eğitimi aldı. Bayram, ardından İsrail’de Kudüs İbrani Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. İsviçre’de Bern Üniversitesi’nde uluslararası bilimsel çalışmalarda yer alan Bayram’ın araştırmaları, Oxford Üniversitesi’nde yayınlandı. Bir araştırması “yılın tıp çalışması” ödülüne layık görüldü.
AİLESİYLE YERLEŞTİ
Kanadalı eşini ve çocuğunu da alarak doğduğu toprakları tercih eden Tevfik Bayram, memleketinin gelişimine katkı sunmak istediğini söyledi.