Doktordan örnek davranış! Uluslararası ün kazandı, memleketi Şırnak'a döndü

Tıp fakültesini bitirdikten sonra Şırnak’a gelip bir süre çalışan Bayram, aynı üniversitenin Halk Sağlığı bölümünde uzmanlık eğitimi aldı. Bayram, ardından İsrail’de Kudüs İbrani Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. İsviçre’de Bern Üniversitesi’nde uluslararası bilimsel çalışmalarda yer alan Bayram’ın araştırmaları, Oxford Üniversitesi’nde yayınlandı. Bir araştırması “yılın tıp çalışması” ödülüne layık görüldü.

AİLESİYLE YERLEŞTİ



Kanadalı eşini ve çocuğunu da alarak doğduğu toprakları tercih eden Tevfik Bayram, memleketinin gelişimine katkı sunmak istediğini söyledi.