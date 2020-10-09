Doktor ve eşi dehşeti yaşadı: Sıfır otomobil seyir halindeyken alev aldı

Denizli'de akılalmaz bir olay yaşandı. Sıfır otomobil seyir halinde alev aldı, doktor ve eşi yanmaktan son anda kurtuldu.

İHA'da yer alan habere göre, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan Araştırma Görevlisi Çiğdem Metin Şeker ve eşi Birtan Şeker'in, nisan ayında 208 bin liraya satın aldığı sıfır otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı.

Otomobil, sürücünün bulunduğu bölümden alev aldı ancak araç ikaz vermeyince durumu farkedemeyen çift yollarına devam etti.

Arkalarından gelen aracın sürekli selektör yapması nedeniyle tedirgin olan çift, yol istediğini sandığı araca yol verdi. Sonrasında sürücünün ikazları üzerine şüphelenen çift uyarıyı dikkate alarak yavaşladı.

Yanan araçtan inen çift gördüklerine inanamadı. Kilit sisteminin devreye gitmemesi sayesinde araçtan inmeyi başaran çiftin yardımına, yakındaki petrol ofisindeki çalışanlar ve diğer sürücüler koştu. Yangın söndürme tüplerinin kullanılmasına rağmen sıfır otomobil hurdaya dönmekten kurtarılamadı.

Sulh Ceza Mahkemesi ve kasko şirketinden tespit yaptıran çift, zararlarının giderilmesi için işlem başlattı.