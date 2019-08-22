Doğum adı Cassius Marcellus Clay, Jr. olan ve adını değiştiren boksör kimdir? Güven Bana sorusu Doğum adı Cassius Marcellus Clay, Jr. olan ve adını değiştiren boksör kimdir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 22 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Mike Tyson

B: Sonny Liston

C: Muhammed Ali

D: Lennox Lewis

Doğru cevap: Muhammed Ali