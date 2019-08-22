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  3. Doğum adı Cassius Marcellus Clay, Jr. olan ve adını değiştiren boksör kimdir? Güven Bana sorusu

Doğum adı Cassius Marcellus Clay, Jr. olan ve adını değiştiren boksör kimdir? Güven Bana sorusu

Doğum adı Cassius Marcellus Clay, Jr. olan ve adını değiştiren boksör kimdir" Güven Bana sorusu

Doğum adı Cassius Marcellus Clay, Jr. olan ve adını değiştiren boksör kimdir? Güven Bana sorusu Doğum adı Cassius Marcellus Clay, Jr. olan ve adını değiştiren boksör kimdir? Müge Anlı’nın sunumu ile gerçekleşen Güven Bana yarışma programı her perşembe günü Atv ekranlarında yayınlanıyor. İki kişinin yarıştığı programda toplam ödül 1.000.000 TL. Tatlı Sert programı ile başarılı işlere imza atan Müge Anlı, yaz aylarında yarışma programı ile ekranlara dönüş yaptı. Güven Bana yeni bölümü 22 Ağustos Perşembe günü seyirci ile buluştu

Doğum adı Cassius Marcellus Clay, Jr. olan ve adını değiştiren boksör kimdir? Güven Bana sorusu Doğum adı Cassius Marcellus Clay, Jr. olan ve adını değiştiren boksör kimdir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 22 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Mike Tyson

B: Sonny Liston

C: Muhammed Ali

D: Lennox Lewis

Doğru cevap: Muhammed Ali

 

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