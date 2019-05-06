Doğu Karadeniz'de terör örgütüne geçit yok

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) Timleri ortak yürüttükleri Arama Tarama faaliyetleriyle Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Ordu illerinin sınırları olan Sivas, Erzincan ve Tokat il sınırları ile kırsal alanda adeta kuş uçurtmuyor. Faaliyetlere İnsansız Hava Araçları (İHA) İz takip, ceset arama, erzak arama ve bomba arama konusunda eğitilmiş hassas burunlu köpeklerde destek veriyor.

“YAPILAN OPERASYONLAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ”

Son 4 yılda bölgede ciddi operasyona imza atan Jandarma ve Polis timleri başta örgütün bölgedeki alabaşları olmak üzere sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu'ndan bulunan 22 teröristten 15'i etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristeler arasında ikisi kırmızı' listede altısı ise ‘gri' listede yer alıyordu.

“YAYLA EVLERİ KONTROL ALTINDA”

Teröristlerin ilk geçiş sıralarında veya saklanma amaçlı kullandıkları yayla evleri kontrol altında tutuluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yayla evlerinde erzak ve yaşam malzemesi bırakılmaması konusunda yaptığı çağrılarda halk tarafından karşılık bularak kış başında köylere dönen vatandaşlar yayla evlerini neredeyse tamamen boşaltmıştı.

Yaylalarda karların eriyip, yolların açılmaya başlamasıyla operasyonlarda yayla evlerinin çoğunlukta olduğu bölgelerde hız kazandı. Bölgede devriyeler zırhlı araçlar ile yapılırken gece görüş ve harekete duyarlı kameralar ile izleme yapılıyor.

“İSTİHBARAT BULDU, JÖPER VE JÖH'LER VURDU”

Son yıllarda bölgede yaşanan başarılı operasyonların görünmez kahramanları istihbarat timleri bölgede adeta uçan kuştan haber alarak timleri yönlendiriyor. Yapılan her başarılı operasyonun ardından elde edilen istihbarat bilgilerinin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkarken ‘görünmez kahramanlar' olarak bilinen timler olası her tehdidi önlemek için adeta kırsalda sabahlıyorlar.

(İHA)