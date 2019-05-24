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  3. Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, söz konusu bölgelerde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat), hamleli olarak yer yer kuvvetli fırtına (90-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

(AA)

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