Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6507
  • 6,1617
  • 269.822
  • 105336
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Doğu Akdeniz'de zorlu görev! Fatih ve Oruç Reis için İHA'lar havalandı

Doğu Akdeniz'de zorlu görev! Fatih ve Oruç Reis için İHA'lar havalandı

Doğu Akdeniz'de zorlu görev! Fatih ve Oruç Reis için İHA'lar havalandı

Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruç Reis araştırma gemilerine, Deniz Karakol Uçakları ve İnsansız Hava Araçlarının (İHA) eşliğinde Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruç Reis araştırma gemilerimize Deniz Karakol Uçakları ve İHA’ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor" denildi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sinem Kobal önce paylaştı, sonra kaldırdı!
Buse Varol aşkını haykırdı
'Fotoğraftaki benim' demişti... Dj Maga ile tatil yaptığı ortaya çıktı!
50 yıl sonra ilk kez gitti, gözyaşlarına boğuldu
Survivor'dan Mucize Doktor'a flaş transfer
<p>Bingöl´ün Solhan ilçesinin Murat köyünde yapımı süren Kalehan 2 Barajı nedeniyle sular altında ka

Arkeolojik Kazıda Ortaya Çıktı... 3 Bin Yıllık Buğday Taneleri!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kahin Tepe'de heyecanlandıran buluntular

İstanbul'da heyecanlandıran keşif! Resmen tarih fışkırdı