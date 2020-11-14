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14 Kasım 2020 Cumartesi 17:06 | Son Güncelleme:

Doğu Akdeniz'de Turgutreis-5 Tatbikatı yapıldı

Doğu Akdeniz'de Turgutreis-5 Tatbikatı yapıldı

Doğu Akdeniz'de TCG Kınalıada, TCG Atak, TCG Bora ve Pakistan gemisi PNS Zulfiquar'ın katılımıyla Turgutreis-5 Tatbikatının yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Turgutreis-5 Tatbikatı'nın, TCG Kınalıada, TCG Atak, TCG Bora ve Pakistan gemisi PNS Zulfiquar'ın katılımıyla Doğu Akdeniz'de icra edildiğini bildirdi.

Tatbikat bitiminde, PNS Zulfiquar tarafından 12-13 Kasım tarihlerinde Akdeniz Kalkanı Harekatı destek görevi gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

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