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  3. Tehlikeye karşı teyakkuzdalar... SAT komandoları Doğu Akdeniz'de

Tehlikeye karşı teyakkuzdalar... SAT komandoları Doğu Akdeniz'de

Tehlikeye karşı teyakkuzdalar... SAT komandoları Doğu Akdeniz'de

Doğu Akdeniz'de sondaj arama faaliyetlerini sürdüren Fatih Gemisi ilk kez görüntülendi. Bölgede olası tehlikeye karşı gemilerimizi, Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında TSK'ya ait gemiler koruyor. Fırkateynlerin her birinde SAT komandoları görev yapmakta.

Türkiye, yetki alanı içinde petrol arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sondaj ve araştırma görevini sürdüren gemileri her türlü tehdide karşı koruma görevini ise Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri`ne ait gemiler üstleniyor.

Bölgede sondaj faaliyetlerini sürdüren Fatih Gemisi de Doğu Akdeniz`de ilk kez görüntülendi.

Fatih Gemisi, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Adası`nın batısında Türk Deniz Kuvvetleri’nin koruması eşliğinde sondaj çalışmalarına devam ediyor.

Kıbrıs Adası`nın batısında sondaj faaliyetlerini sürdüren Fatih Gemisi`ni, TCG Kemalreis ve TCG Gökçeada firkateynleri koruyor.

Türkiye`nin yetki alanı içindeki gemileri koruyan fırkateynlerin her birinde tam teçhizatlı Sualtı Taarruz Komandoları görevde.

Doğu Akdeniz’deki koruma görevine SAT komandoları da katılıyor. Komandolar izinsiz faaliyet gösteren bir gemiye müdahale tatbikatı gerçekleştirdi.

Komandolar olası bir tehdit anında devreye girmek için bölgede sürekli talim yapıyor. Her türlü olasılığa karşı her an hazır bekliyorlar.

Savaş gemileri pruvaları ile mavi sularını yarmaya devam ediyor. 7 gün 24 saat Doğu Akdeniz`de Türk bayrağını dalgalandırıyor. Böylece Türkiye bölgedeki sondaj faaliyetlerini başarıla sürdürüyor.

(TRT Haber)

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