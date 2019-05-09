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  3. 'Doğu Akdeniz'de işgale nasıl cevap verilecek?'

'Doğu Akdeniz'de işgale nasıl cevap verilecek?'

'Doğu Akdeniz'de işgale nasıl cevap verilecek"'

Star gazetesi yazarı Yahya Bostan, bugünkü köşesinde Doğu Akdeniz’de yaşananları yorumladı.

‘Ankara’nın kafası net’ diyen Yahya Bostan’ın "Doğu Akdeniz’de işgale nasıl cevap verilecek?” başlıklı yazısı şöyle:

Hatırlıyorsunuz… Mart ayında Akdeniz, Karadeniz ve Ege denizlerini kapsayan dev bir askeri tatbikat yapıldı. Bu tatbikata 103 savaş gemisi katıldı. Tatbikat için tercih edilen isim de anlamlıydı. Türkiye’yi çevreleyen denizlerin, münhasır ekonomik bölgelerin, üzerinde yaşadığımız topraklardan bir farkı olmadığını gösteriyordu. Tatbikatın adı “Mavi Vatan”dı. 

Şimdi bugüne gelelim. Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs adası çevresinde yükselen bir tansiyon var. Bu tansiyonun bir tarafında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan, diğer tarafında Türkiye bulunuyor. Ancak karşımızda sadece iki aktör yok. Ankara’da konuyu yakından izleyen kaynaklarımızın aktardığına göre Rum kesimi ve Yunanistan ABD’nin kurguladığı oyunun sadece piyonları. Doğu Akdeniz’deki enerji satrancında asıl karar verici ABD. Uygulayıcı ise İsrail. ABD, İsrail üzerinden Rum kesimi ve Yunanistan’ı kontrol ediyor, Mısır’ı da bu denkleme katıyor. 

Zaten bunu gizlemiyorlar. Türkiye’nin Mavi Vatan tatbikatını yaptığı günlerden hemen sonra Kudüs’te Doğu Akdeniz zirvesi düzenlenmişti, hatırlayın. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail Başbakanı Netenyahu, Yunanistan ve Rum kesimi liderleriyle bir araya geldi. Zirveden “4 ülke enerji bağımsızlığını destekleme konusunda anlaştı” kararı çıktı. 

Peki, ne istiyorlar? 

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