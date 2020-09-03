Doğu Akdeniz'de iki yeni navtex ilan edildi! Navtex ne demek, ilanı ne anlama geliyor?

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlı tutumu devam ediyor. Türkiye Doğu Akdeniz’de iki yeni navtex ilan etti. Rusya, Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerinin faaliyet alanları ile çakışan alanlarda 8-22 Eylül ve 17-25 Eylül arasında atış eğitimleri gerçekleştirecek. Peki, Navtex ilan etmek nedir? Navtex anlamı ne?



NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

NAVTEX İLANI NE ANLAMA GELİYOR?

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır. Mesajların yazılı olarak gönderilmesi, daha sonrada da mesaj üzerinde çalışabilmeyi mümkünkılar; özellikle İngilizce’si iyi olmayanlar için bu önemlidir. Diğer bir avantaj ise, ihtiyaç duyulan bilgilerin operatör tarafından seçilebilmesi ve istenmeyen bilgilerin bastırılmamasıdır.