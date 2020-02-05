Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akşam Tv8 ekranlarına geliyor. Dizi bu akşam dördüncü bölümü ile izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Dizi hayranları, Doğduğun Ev Kaderindir'in kimin hikayesi olduğunu öğrenmek istiyor. Doğduğun Ev Kaderindir kimin hikayesi? Doğduğun Ev Kaderindir hangi kitaptan uyarlandı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 4. BÖLÜM FRAGMANI



DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Doğduğun Ev Kaderindir, Çarşamba günleri Tv8 ekranlarında izleyicileri ile buluşuyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Demet Özdemir ve İsmail Çelikkol'un başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun ‘Camdaki Kız’da da yer alan gerçek hikâyesinden uyarlandı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KİMİN HİKAYESİ?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep’in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi’nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep’in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk’tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi’ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.