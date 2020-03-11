Doğduğun Ev Kaderindir 10. bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tv8’in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. “Doğduğun Ev Kaderindir 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu da gelecek bölümde neler olduğunu merak eden izleyiciler tarafından aratılıyor. Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı dizinin 10. bölümünde Mehdi hastanede yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor ve sevdikleri onun iyileşmesi için seferber oluyor. Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 10. BÖLÜM ÖZETİ

Mehdi’nin durumu oldukça kritiktir. Zeynep hayatının en büyük sınavlarından birini verirken, hiçbir şey yapamıyor olmak elini kolunu bağlar.

Emine en mutlu sabahına uyandığını düşünürken, hiç beklemediği bir manzarayla karşılaşır.

Herkes Mehdi’nin iyileşmesi için seferber olur. Ancak yardım eli, hiç beklenmeyen biri tarafından uzanır.

Benal’in dayanamayarak hastaneye gidişi, Zeynep’le aralarında soğuk rüzgarların esmesine sebep olur. İki kadın arasındaki hesaplaşmada öfke mi yoksa hayat mı kazanacaktır?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir”, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor. Dizide iki farklı aileye sahip olan Zeynep’in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi’nin hikayesi ele alınacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

OG medya tarafından yapılan ve TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Doğduğun Evin Kaderindir dizisinin çekimleri İstanbul’da gecekonduların ve eski evleri olduğu mahallelerde başlamıştır. İstanbullu olanların yakından tanıyacakları Pier Loti mekanları da çekimlerde görülüyor.