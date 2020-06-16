Doğan İnci nereli, kaç yaşında? Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci kimdir?

Doğan İnci Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. Emniyet müdürü atamaları, Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmi Gazetede yayınlandı. İnci daha önce Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevini sürdürüyordu. Doğan İnci yaşı ve nereli olduğu hakkındaki detaylı bilgiler sizlerle…

DOĞAN İNCİ KİMDİR?

Doğan İnci, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Aslen Gümüşhaneli olan İnci, 6 Ocak 1967 tarihinde Ankara'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra; 1985 yılında Polis Koleji’nden, 1989 yılında ise Polis Akademisi’nden mezun olarak, Komiser Yardımcısı rütbesiyle görev hayatına başladı.

Mesleki kariyeri çerçevesinde; sırasıyla Polis Akademisi, Finlandiya/Helsinki Güvenlik Ataşeliği ile Diyarbakır, Adıyaman ve Muğla Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli rütbelerde görev yaptı.

2012 yılı Temmuz ayı itibariyle, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, 12.02.2014-25.10.2016 tarihleri arası Erzincan İl Emniyet Müdürü olarak görevini sürdürdü.

Son olarak; 25.10.2016 tarih 2016/759 sayılı kararname ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, 29.10.2016 tarihinde Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlamıştı.