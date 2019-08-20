Doğan Cüceloğlu kimdir, kaç yaşında? Son dakika Doğan Cüceloğlu sağlık durumu

Doğan Cüceloğlu kimdir, kaç yaşında? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sapanca ilçesi Kırkpınar Mevkii’nde bulunan yazlığında yeni kitap çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu göğüs ağrısı şikâyeti üzerine Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yazar anjiyo oldu. Son dakika Doğan Cüceloğlu sağlık durumu nedir? yanıtı haberimizde..

SON DAKİKA DOĞAN CÜCELOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kırkpınar'daki yazlığında yeni bir kitap çalışması yapan asistanları Psikolog ve Yazar Doğan Cüceloğlu gece şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavi sonrası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Cüceloğlu'nun kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma alındı. Sabah anjiyo yapılan Cüceloğlu’nun yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Cüceloğlu'nun yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunarak Cüceloğlu'nun emin ellerde olduğunu ifade etti.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1938 yılında Mersin'in Silifke kasabasında 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve ortaokulu orada bitirmiştir. Ankara ve Kırklareli'de liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını yapmıştır.

Türkiye'de Hacettepe ve Boğaziçi üniversitelerinde çalışmış, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev almıştır.

1980-1996 yılları arasında ABD'deki Fullerton şehrinde Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde görev yapmıştır. 1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, anababalara ve işadamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenlemektedir.

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