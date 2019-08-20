Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7201
  • 6,3398
  • 275.859
  • 96115.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Doğan Cüceloğlu kimdir, kaç yaşında? Son dakika Doğan Cüceloğlu sağlık durumu

Doğan Cüceloğlu kimdir, kaç yaşında? Son dakika Doğan Cüceloğlu sağlık durumu

Doğan Cüceloğlu kimdir, kaç yaşında" Son dakika Doğan Cüceloğlu sağlık durumu

Doğan Cüceloğlu kimdir, kaç yaşında? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Cüceloğlu Sapanca ilçesi Kırkpınar Mevkii’nde bulunan yazlığında yeni kitap çalışmalarını sürdürüyordu. Ünlü yazar Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu göğüs ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede anjiyo oldu. Haberi görenler son dakika Doğan Cüceloğlu sağlık durumu nasıl merak ediyor. Doğan Cüceloğlu kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı haberimizde..

Doğan Cüceloğlu kimdir, kaç yaşında? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sapanca ilçesi Kırkpınar Mevkii’nde bulunan yazlığında yeni kitap çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu göğüs ağrısı şikâyeti üzerine Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yazar anjiyo oldu. Son dakika Doğan Cüceloğlu sağlık durumu nedir? yanıtı haberimizde.. 

SON DAKİKA DOĞAN CÜCELOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL? 

Kırkpınar'daki yazlığında yeni bir kitap çalışması yapan asistanları Psikolog ve Yazar Doğan Cüceloğlu gece şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle  Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavi sonrası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Cüceloğlu'nun kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma alındı. Sabah anjiyo yapılan Cüceloğlu’nun yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Cüceloğlu'nun yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunarak Cüceloğlu'nun emin ellerde olduğunu ifade etti.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 

1938 yılında Mersin'in Silifke kasabasında 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve ortaokulu orada bitirmiştir. Ankara ve Kırklareli'de liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını yapmıştır.

Türkiye'de Hacettepe ve Boğaziçi üniversitelerinde çalışmış, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev almıştır.

1980-1996 yılları arasında ABD'deki Fullerton şehrinde Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde görev yapmıştır. 1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, anababalara ve işadamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenlemektedir.

Kitapları

İnsan İnsana 
İnsan ve Davranışı 
İçimizdeki Çocuk 
İyi Düşün Doğru Karar Ver 
Yetişkin Çocuklar 
İçimizdeki Biz 
Savaşçı 
‘Keşke’siz Bir Yaşam İçin İletişim 
‘Mış Gibi’ Yaşamlar 
Başarıya Götüren Aile 
Bir Kadın Bir Ses

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet ve Cenk'in evliliğinden ticaret doğdu
İkizlerini beklerken kayınpeder olmuş
Banu Parlak canlı yayında Emrah'a cevap verdi
Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu?
Kenan Doğulu: Evimize mutlu dönelim

Prof. Dr. Haluk Dursun´un Son Konuşması

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yağmurun nasıl oluştuğunu merak ettiniz mi? İşte yanıtı

NASA'dan ilginç paylaşım... Sosyal medyayı salladı