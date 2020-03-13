Doğal el dezenfektanı nasıl yapılır? Koronavirüs'e karşı evde dezenfektan yapımı haberimizde

Evde doğal dezenfektan yapımı en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’ü (Coronavirüs) Türkiye’de de görüldü. Vatandaşlarda tedbir amaçlı evde doğal dezenfektan nasıl yapılır? sorusunu sık sık araştırıyor. Antibakteriyel ürünlerde yaşanan artış sebebiyle aktarlardan uygun fiyatlı ürünlerle evde el dezenfektanı yapmak için detaylı bilgi haberimizde.

EVDE EL DEZENFEKTANI NASIL YAPILIR?

Evde el dezenfektanı yapmak için gerekli malzemeler şöyle:

1 tatlı kaşığı boraks

2 çorba kaşığı beyaz sirke

2 bardak sıcak su

½ çay kaşığı kekik yağı

3 damla çay okaliptus yağı

EVDE ANTİBAKTERİYEL JEL TARİFİ

- 2 kaşığı doğal aloe vera jel

- 20 damla limon yağı

- 10 damla tarçın yağı 10 damla kekik yağı

- 10 okaliptus yağı

- 10 damla karanfil tomurcuğu yağı

Kapaklı bir şişeye suyu ve aloe vera jeli boşaltın. Üzerlerine tüm yağları damlatın ve şişenin kapağını kapatarak iyice çalkalayın. Çalkalama işlemini uzun süre uygulamak, jelin kıvamı açısından önemli. İşte hepsi bu kadar, antibakteriyel jel kullanıma hazır! Dilerseniz küçük şişelere doldurup yanınızda taşıyabilir veya evde saklayabilirsiniz.

NASIL YAPILIR?

Aktarlarda kolayca bulabileceğiniz bu malzemeler el dezenfektanı yapmak için yeterli. Doğal el dezenfektanını hazırlamak için tüm malzemeleri püskürtmeli bir şişeye koyun. Tüm malzemeleri sırayla bu şişeye koyup çalkalayın. Elleriniz için antibakteriyel jeliniz kullanıma hazır.