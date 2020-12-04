Doç. Dr. Ümit Savaşçı: 1 yaşından 100 yaşına kadar herkes riskli

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüsü ağır geçirenlerin, hastalığa ikinci kez yakalanmaları halinde daha ağır bir tabloyla karşı karşıya kalabileceğini bildirdi. Doç. Dr. Savaşçı, koronavirüsü ilk geçiren ve üç ay sonra tekrar hastalığa yakalanan yüzde 3-4 vakayla karşılaştıklarını söyledi. Hastalığı ikinci kez geçirenlerin akciğerlerinde daha yoğun tutulum olabildiğini anlatan Savaşçı, “Hasta ilk seferde Kovid-19’u çok hafif geçiriyorsa ikinci seferde de hafif geçirebiliyor. İlkinde hastaneye yattıysa bu sefer yoğun bakıma yatma ihtiyacı olabiliyor. Özellikle geriatrik denilen ileri yaş hastalarda” dedi. Koronavirüste risk altındaki yaş grubunun değiştiğine dikkati çeken Savaşçı, şöyle konuştu: “Önceden 65 yaş ve üzeriyken artık 1 yaşındaki çocuktan 100 yaşına kadar bütün insanlar risk altında.”

BESLENMEYE DİKKAT



“Özellikle genç nüfus, uykusuna ve beslenmesine dikkat etmiyorsa, yoğun çalışma şartlarına sahipse bağışıklık sistemi baskılandığı için bir yaşlıya göre daha ağır şekilde kliniklerimize gelebiliyor. Risk skalamız değişti. Önceden yaş aralıkları vardı, şu anda o aralıklar daha da açıldı.”

SAĞLIKÇIYA KARANTİNA 7 GÜN



Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, sağlık çalışanlarının karantina sürecinde de fedakarlık gösterdiğini anlattı, “Sağlık sisteminde bir aksamaya yol açmamak için 7’nci günün sonunda 2 PCR testi negatifliği var ise tekrardan görevi başında dönüyorlar” dedi.

SALGIN 2022 YILINA KADAR ETKİLİ OLACAK



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, salgının 2021 içinde devam edeceği görüşünün ağır basmakta olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Hatta 2022’nin ilk aylarında da etkisini sürdürebileceği düşünülmektedir. Bunu dikkate alarak, tanı, önleme, korunma ve tedavi hizmetlerini bütünleşik şekilde yönetmeyi gerektiren salgınla ilgili mücadeleye, veriye dayalı ortak akılla alınan kararlarla devam etmek zorundayız. Sağlık hizmeti dışında salgından etkilenen tüm kesimlerin mağduriyetlerini giderici ekonomik ve diğer sosyal tedbirler de birlikte ele alınmalıdır.”