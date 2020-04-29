Doç. Dr. Haluk Zülfikar: Temmuzda vaka sayısı ikili hanelere düşer

Korona ile iklimler arasındaki ilişkiler konusunda açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi İstatistik Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Haluk Zülfikar, salgının iklim değişikliklerinden etkilendiğini söyledi. Doç. Dr. Zülfikar, “Biz yaptığımız çalışmada şunu tespit ettik; üç tane kırılma bekleniyor. Biri bu dönüşün olduğu kırılma, onu yaşadık. Şimdi bir süre sonra o hızlı azalmanın eğiliminde bir değişim olacak. Sonra bir daha değişecek. İkinci ve üçüncü kırılmalardan sonra paralel olarak devam edecek. Yaklaşık mayısın ikinci haftasından sonra, üçüncü haftasında eğimin değişmesini bekliyoruz. Buralarda yaklaşık 700-800 vaka ile karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Sonra da vaka sayısı 200-100 kadara inmeye başlayıp, 20’ler-10’lar seviyesine gelerek gidecektir” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİ



Doç. Dr. Zülfikar, sözlerine şöyle devam etti: “Haziranın ilk on gününde tekrar olumlu yeni bir kırılmayı daha bekliyoruz. Virüsün hastalandırdığı insan sayısının gittikçe azalması, temmuzun ikinci haftası gibi olacaktır. Bu hastalık havadan geçiyor, ağzımızdaki partiküller vasıtasıyla cisimlerin üzerine konup oradan bize geçiyor, bir de kontaklarımızdan geçiyor. Lakin bu geçişkenliği çok önemli kılan ve arttıran bir unsur var. O da iklim. Havanın değişimi, suyun değişimi, toprağın değişiminin hepsi var ama en fazla hava etkin. Hepsi birbiriyle ilintili ama havadaki sıcaklık ve bağıl nem önemli.”

MAYISIN ÜÇÜNCÜ HAFTASINA KADAR EVDE KALALIM



Sıcaklık derecesi 20, bağıl nem düzeyi ise 40 ila 80 arasında olduğunda koronavirüsün kontrol altına alınma olasılığının çok yüksek olduğunu söyleyen Doç. Dr. Zülfikar, “Yazın virüs sabit halde ama ölmüyor ve yok olmuyor. Zaten tehlike orada, tekrar etme riski orada. Azalma başladı ama virüsü kontrol altına almış değiliz. Mayısın üçüncü haftasına kadar bu çok özel yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor” dedi.