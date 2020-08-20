Doç. Dr. Hakan Ake: Hastam, yatağı parçalayıp 3 gün sonra öldü

Virüse yakalanan genç bir hastasından söz eden Akelma, bu hastanın ‘Ölmek istemiyorum’ diyerek yatağını parçaladıktan 3 gün sonra yaşamını yitirdiğini söyledi. Kardeşi ve ablasının da virüs kaptığını söyleyen Akelma, “Ayakta duramıyorlardı” dedi.

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