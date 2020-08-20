20 Ağustos 2020 Perşembe 00:16 | Son Güncelleme:
Doç. Dr. Hakan Ake: Hastam, yatağı parçalayıp 3 gün sonra öldü
Diyarbakır Gazi Yaşargil Hastanesi'nde görevli anestezi uzmanı Doç. Dr. Hakan Akelma, “Tanık olduklarımı gören biri, evden dışarı çıkmazdı” dedi.
Virüse yakalanan genç bir hastasından söz eden Akelma, bu hastanın ‘Ölmek istemiyorum’ diyerek yatağını parçaladıktan 3 gün sonra yaşamını yitirdiğini söyledi. Kardeşi ve ablasının da virüs kaptığını söyleyen Akelma, “Ayakta duramıyorlardı” dedi.