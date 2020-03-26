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  3. DJ Suat Ateşdağlı, Bakanlık aracılığıyla oğluna kavuştu

DJ Suat Ateşdağlı, Bakanlık aracılığıyla oğluna kavuştu

DJ Suat Ateşdağlı, Bakanlık aracılığıyla oğluna kavuştu

DJ Suat Ateşdağlı, İtalya'da tıp eğitimi gören ve koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye geri dönemeyen oğlu Emir Ateşdağlı'ya kavuştu.

Sınırların kapatıldığı İtalya’da mahsur kalan Emir Ateşdağlı, Dışişleri Bakanlığı’nın devreye girmesiyle özel uçakla İtalya’daki diğer öğrencilerle birlikte Türkiye’ye döndü. Suat Ateşdağlı havalimanından fotoğraf paylaşan oğluna “Vatanına topraklarına hoşgeldin evladım”notuna düştü. Öğrenciler karantinada kalacak.  


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