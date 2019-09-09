Trabzonlu vatandaştan Diyarbakırlı annelere destek

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine sanatçıların ve siyasetçilerin ardından vatandaşlar da destek göstermeye başladı.

AA’da yer alan habere göre, Trabzon’dan gelen bir vatandaş, eylem yapan Diyarbakırlı annelere destek ziyaretinde bulunarak annelerin ellerini tek tek öptü.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trabzonspor formalı vatandaş, “Bu annelerimizin sesine asla kulak tıkayamazdık. Her Türk vatandaşının yapması gerektiği gibi kalktık geldik.” diye konuştu.

Konuşması sırasında gözyaşlarına hâkim olamayan vatandaşa çevre halkından “Hayır, ağlamayacağız. Biz güçlüyüz.” sözleri ile destek verildi.

Trabzon’dan bir arkadaşıyla birlikte Diyarbakır’a gittiğini söyleyen vatandaş, Diyarbakırlı annelerin yanında olduklarını ve evlatları gelene kadar destek olacaklarını ifade etti.

Trabzonspor formalı vatandaş, şunları kaydetti:

“Bizim de annelerimiz var. Annelerimiz televizyon başında şöyle diyorlar… ‘Bizim çocuklarımızı düşünemiyorum. Acaba karınları aç mı? Acaba susuzlar mı? Acaba yaralılar mı? Acaba bir sıkıntısı mı var?’ Yani bir anne yüreği… Ben annemi gördüğüm zaman rahatsız oldum. Kalktım geldim.”

“HERKES BURAYA GELSİN” ÇAĞRISI

Trabzonlu vatandaşın gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından eylem yapan bir anne, “Herkes buraya gelsin” çağrısında bulundu. Gözyaşlarını tutamayan anne, “Hiç kimse korkmasın. Rica ediyoruz herkes HDP Diyarbakır İl Binası’nın önüne gelsin. Yazık günah değil mi, gözyaşlarımız dökülüyor yere. Bütün herkes dökülsün buraya.” sözlerini kullandı.