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Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

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Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice ve Hani ilçeleri sınırlarındaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu tahmin edilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depo alanları ile uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon yürütülüyor.

Halkın can ve mal güvenliği için Hani ilçesine bağlı Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy, Kırım köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.Turalı, Gürbulak, Veziri, Aka, Karmen, Mazılı, Çağıl mezraları ve Lice ilçesine bağlı Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan, Duruköy, Güçlü, Örtülü, Saydamlı, Bayırlı, Yamaçlı, Kıralan, Dernek köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey, Kutlamış, Vilu, Arpacık, Karadere, Sivritepe, Körtan, Körha, Seyrek, Silkito, Sumaklı, Zıraht, Acımeşe, Mengüsi, Puneyn, Çalıbükü, Kijikbadem mezralarında saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı vurgulandı.

(AA)

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