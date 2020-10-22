22 Ekim 2020 Perşembe 13:06 | Son Güncelleme:
Diyarbakır'daki HDP il binasında arama yapılıyor
Son Dakika Haberleri.. Diyarbakır'daki HDP il binası için harekete geçildi. Diyarbakır başsavcılığı, evlatları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin önünde nöbet tuttuğu HDP il binasının aranması yönünde talimat verdi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin önünde oturma eylemi sürdürdüğü HDP il binasında polislerce arama yapılıyor.