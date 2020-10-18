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18 Ekim 2020 Pazar 10:21 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da zehir tacirlerine ağır darbe: 994 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da zehir tacirlerine ağır darbe: 994 kilogram esrar ele geçirildi
AA

Diyarbakır'da Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, Lice ilçesinin Kayacık, Ortaç ve Yalaza kırsalında düzenlenen narko terör operasyonunda 994 kilogram esrar ile 247 bin kök kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır'da Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, Lice ilçesinin Kayacık, Ortaç ve Yalaza kırsalında düzenlenen narko terör operasyonunda 994 kilogram esrar ile 247 bin kök kenevir ele geçirildi.

AA'da yer alan habere göre Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim maksadıyla devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, Lice ilçesinin Kayacık, Ortaç ve Yalaza kırsalında düzenlenen narko terör operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 30 farklı noktada, 780 kilogramı toz, 214 kilogramı kubar olmak üzere 994 kilogram esrar, 247 bin 400 kök kenevir ile silah üstü termal cihazı, dürbün, uyku tulumu ile sırt çantası ele geçirildi.

Kenevirler olay yerinde imha edildi.

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