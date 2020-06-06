Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 36 yaprak ve 18 sayfadan oluşan, deri üzerine İbrani alfabesi ile yazılmış el yazmalı kitap, 1 adet parşömen üzerine baskılı Hz. Meryem ve Hz. İsa figürlerinin olduğu tablo ile 1 adet heykel ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Ergani ilçe merkezinde ikamet eden 3 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildiği kaydedildi. Açıklamada, “Alınan bilgiye istinaden, Ergani İlçe merkezinde belirlenen yerde icra edilen operasyonda, bahse konu şüpheli şahıslar tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan adli aramada 1 adet 11 çarpı 10 santimetre ebatlarında, 36 yaprak ve 18 sayfadan oluşan, deri üzerine İbrani alfabesi ile yazılmış el yazmalı kitap, 1 adet parşömen üzerine baskılı Hz. Meryem ve Hz. İsa figürlerinin olduğu tablo, 1 adet heykel, 1 adet Baretta marka 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 3 adet tabancaya ait şarjör ve 16 adet 7,65 milimetre çapında fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine teslim edilmiş, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi.