Diyarbakır'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Şeyh Şamil Mahallesi Lefkoşe Caddesi 619. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu av tüfeğiyle gerçekleştirilen saldırıda 3 çocuk yaralandı.

Yaralanan çocuklar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavganın kız isteme meselesinden kaynaklandığı iddia edildi.

Polis ekiplerince, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

(AA)