Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis memuru Arslan'ın, dün beraberindeki polislerle 5 Nisan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişilere kimlik kontrolü yapmak isterken şahıslardan birinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Saldırının ardından güvenlik güçlerince başlatılan kapsamlı operasyonda polis memuru Arslan'ı şehit eden saldırganın yanında bulunan M.A. ve F.A. gözaltına alındı.

HAİN SALDIRININ FAİLİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili gözaltına alındı.



Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında polis ekibinin durumundan şüphelenilen kişilere kimlik kontrolü yapmak amacıyla yaklaştığı sırada, şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru Atakan Arslan ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştu.

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