Diyarbakır'da PKK'nın 8 sığınağı imha edildi, 547 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi güneyi kırsalında terör örgütüne yönelik 9 Mart'da başlatılan "KAPAN-6 Şehit Jandarma Er Fevzi Güngür" operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda teröristlerce kış üstlenmesi maksadıyla kullanılan biri kalas kullanılarak yapılmış 25 metrekare genişliğinde, 1,5 metre yüksekliğinde olmak üzere 8 sığınak ortaya çıkarıldı.

Sığınaklar ile ev aramalarında Glock marka tabanca, 7 tüp, 2 akü, 4'lü pil bloğu, 2 güneş paneli, 20 metre elektrik kablosu, 4 terörist kıyafeti ile bol miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Sığınaklar ve malzemeler imha edildi.

- Narkotik tespit köpekleri buldu

Narko-terörizmle mücadele kapsamında narkotik tespit köpekleri "Engel" ve "Çiko"nun da kullanıldığı operasyonda arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar ile bidonlar içerisinde satışa hazır vaziyette 547 kilogram esrar ele geçirildi.



AA