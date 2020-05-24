Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4344
  • 380.418
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Diyarbakır'da PKK operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı
24 Mayıs 2020 Pazar 07:19 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da PKK operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da PKK operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden, eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK içinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgi elde edilen ve haklarında tanık beyanları bulunan, DBP ile örgüte müzahir kurum ve kuruluşlarca organize edilen yasa dışı yürüyüş, oturma eylemi, kayyum protestosu, basın açıklaması, örgüt cenazesi ve taziyesi ile PKK'ya yönelik operasyonları protesto, açlık grevi, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a sözde uygulanan tecridi protesto eylemlerine katılanlara yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceki gün adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski DBP eş genel başkanları Arslan ve Şimşek ile eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata'nın da bulunduğu 18 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Arslan ve Şimşek'in de bulunduğu 12 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, Ata ve 5 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada cep telefonları, tabletler, çok sayıda toplatma kararı bulunan kitap ve dergi, ajandalar, SIM kart, hard disk, flash bellek, dizüstü bilgisayar, örgütsel içerikli tablo, hafıza kartı, CD, örgütsel içerikli kartpostal, örgütsel doküman ve video kasetler ele geçirilmişti.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu! İşte camilerin açılış tarihi
Ramazan Bayramı namazı saati camilerde tekbir sesi yükseldi
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama: Türkiye'ye gelmek istiyorlar
Bakan Albayrak: En iyi 20 ülke arasındayız
Bakan Soylu, İkiyaka Dağları'nda üs bölgesinin açılışını gerçekleştirdi, Mehmetçikle iftar yaptı
Kumarcılara jandarmadan şok baskın

Kumarcılara jandarmadan şok baskın

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türk televizyon tarihine geçen en saçma sorular

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları