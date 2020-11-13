  • $7,6325
  • 9,0297
  • 461.207
  • 1287.81
  • Haberler
  • Güncel
  • Diyarbakır'da PKK operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı
13 Kasım 2020 Cuma 13:28 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da PKK operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da PKK operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı
AA

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 Ekim'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen ve "Kırmızı Kategori"de yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı'nın da aralarında bulunduğu 4 teröristin üzerinde ve sığınaklarında ele geçirilen örgütsel dokümanlarla dijital malzemeler incelendi.

Yapılan incelemede, terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 19 şüphelinin kimlik bilgileri, telefon numaraları, ikamet ve iş yerleri adreslerinin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine zanlıların yakalanması amacıyla 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, M.B, İ.Y, C.Ö, O.B, R.B, M.H, C.İ, S.T, C.C, H.K, H.K. ve E.B. yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, av tüfeği, 73 fişek, ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal ve toplatma kararı bulunan kitap-dergi ele geçirildi.

Aranan 7 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

<p>Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın görüntüleri yayınl

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama anı kamerada

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kahramanmaraş'taki Döngel Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.