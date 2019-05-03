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  3. Diyarbakır'da öfkeli koca, otomobilini yolda durdurup eşi ve oğlunu dövdü

Diyarbakır'da öfkeli koca, otomobilini yolda durdurup eşi ve oğlunu dövdü

Diyarbakır'da öfkeli koca, otomobilini yolda durdurup eşi ve oğlunu dövdü

Diyarbakır'da öfkeli koca, otomobilini yolda durdurup araçtaki eşi ve oğlunu dövdü. Olay anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, otomobilini yolda durdurup, araçta bulunan eşini tartakladı. Kadının, yanında bulunan oğluyla birlikte otomobilden inmesiyle daha çok öfkelenen bu kişi, şiddeti bir süre daha sürdürdü. Çevredekilerin tepki gösterdiği kişi, eşi ve oğlunu zorla otomobile bindirdi. Otomobiline tekme ve yumruklar da atan kişi, uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kameraya yansıyan görüntülerde öfkeli kişinin, eşini zorla araca bindirdiği, ağlayan çocuğunu ise kucağına alıp arabayı tekmeledikten sonra içeri attığı görülüyor.

(DHA)

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