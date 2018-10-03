HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 6,124
  • 7,0578
  • 236.793
  • 94.883
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Güncel
  3. Diyarbakır'da MHP'nin Kocaköy eski ilçe başkanı öldürüldü

Diyarbakır'da MHP'nin Kocaköy eski ilçe başkanı öldürüldü

Diyarbak%C4%B1r%E2%80%99da+MHP%E2%80%99nin+Kocak%C3%B6y+eski+il%C3%A7e+ba%C5%9Fkan%C4%B1+%C3%B6ld%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde, MHP Diyarbakır İl Yönetim Kurulu üyesi ve eski Kocaköy İlçe Başkanı Mehmet İçli (60) evinin yakınında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

x

Kocaköy ilçesinde MHP Diyarbakır İl Yönetim Kurulu üyesi ve eski Kocaköy İlçe Başkanı Mehmet İçli, bugün öğlen saatlerinde evine gittiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan ve Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İçli, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İçli'nin öldürülmesi ile ilgili polis geniş çaplı araştırma başlatırken, yetkililer, ilk belirlemelere göre olayın terör bağlantılı olmadığını, geçmişte yaşanan bir husumetten kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri
,

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

'Türkiye'ye karşı Yunanistan’ın gardını alması lazım'

En Çok Okunanlar