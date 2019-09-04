Diyarbakır'da il binası önünde eylem yapan babadan HDP'ye sert tepki! 'Elimizde ses kayıtları var'

Çocuklarının terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca kaçırıldığını söyleyen ailelerin Diyarbakır’daki HDP İl Başkanlığı önündeki bekleyişi sürüyor. 18 yaşındaki oğulları Mustafa Biçer’in terör örgütü PKK/YPG tarafından kaçırıldığını söyleyen kanser hastası Ayşegül ve Rauf Biçer çifti, oturma eylemlerine devam ediyor.

DHA’da yer alan habere göre, baba Rauf Biçer, “oğullarının terör örgütü PKK’nın elinde olduğunu bildiklerini ve gelene kadar oradan ayrılmayacaklarını” söyledi. HDP’nin “çocuklarınız PKK’nın elinde değil” iddiası içerisinde olduğunu belirten Rauf Biçer, şunları kaydetti:



“HDP dün iddia ediyor ki; PKK’nın elinde değil çocuklarınız diye. Biz iddia etmiyoruz, gerçeği söylüyoruz, ses kayıtları bizde var. Bu ses kayıtlarını bütün dünyaya dinletin, izletin, uzmanlar karar versin. Evladımızı verene kadar mücadelemizi burada devam ettireceğiz. Biz oğlumuzun ölmesini değil, gidip bir taşa sarılmak değil, onu istiyoruz. HDP evladımızı getirene kadar biz burada mücadelemizi sürdüreceğiz. Benim oğlum adalet mitingine katıldıktan sonra 2 gün nezarette kaldı, çıkınca dağa götürdüler. Evin tek oğluydu, anası hastadır zaten. Oğlumuzun devlete karşı düşmanlık beslemesini istemiyoruz. Allah’ın ve peygamberimizin yolunda giden insanlarız, kimseye zarar gelmesini istemiyoruz. Askeri de bizim, polisi de bizim, jandarması da bizim, herkes kardeşimizdir. Bu ülkede yaşıyoruz.”



DHA