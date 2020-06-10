Diyarbakır'da ‘ikinci dalga' endişesi! 1 haftada 300 kişi pozitif çıktı

Diyarbakır’da oluşan rehavet ve tedbirsizlik vakalarda artışa neden oldu. Koronavirüs vakalarının artmasını değerlendiren Diyarbakır Valiliği, kent genelinde maskesiz dolaşmayı yasakladı. Özellikle 1 Haziran’dan itibaren koronavirüs vakalarının artmasıyla kent merkezi ve birçok ilçedeki mahalle ve yerleşim yerleri karantinaya alındı.

VAKAYA YETİŞİLMİYOR



Dicle Üniversitesi Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, Diyarbakır’ın ikinci dalgaya yakın bir sürece girdiğini belirterek klinik sayılarını 5’e çıkardıklarını ifade etti. Tekin, “Ramazan Bayramı ve 1 Haziran sonrası halkımızda rahatlama süreci başladı. Bu durum vakaların artmasına neden oldu. Neredeyse vaka sayılarına yetişemez olduk. Özellikle ilçelerden gelen vakalarla birlikte hastanede kapasitemiz dolmak üzere. Toplu alanlarda sosyal mesafeye uyulmuyor, maske takılmıyor.”

MASKESİZ DOLAŞMAK YASAKLANDI



KADIN PAZARCILARA VİRÜS TESTİ



Diyarbakır Bağlar Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü’yle yaptığı ortak çalışmayla, semt pazarındaki 127 kadına koronavirüs testi yapıldı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, tedbirlerin devam edeceğini belirtti.