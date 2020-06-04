04 Haziran 2020 Perşembe 01:11 | Son Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik güçlerince de mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.
Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga... Ölü ve yaralılar var!
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
AA'nın aktardığı habere göre, tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik güçlerince de mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.