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  3. Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga... Ölü ve yaralılar var!
04 Haziran 2020 Perşembe 01:11 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga... Ölü ve yaralılar var!

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga... Ölü ve yaralılar var!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

AA'nın aktardığı habere göre, tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçlerince de mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.

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Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga... Ölü ve yaralılar var!
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