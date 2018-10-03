Diyarbakır'da fırsatçı bir firmanın zamlı ürün sattığı tespit edildi

Son zamanlarda doların artışını bahane eden bazı fırsatçıların etiketler üzerinde yaptığı oyunların ardı arkası kesilmedi. Son olarak Diyarbakır’da bir ürünün dağıtıcılığını yapan firma, satışa hazır ambalaj üzerinde 25 kuruş yazmasına rağmen esnafa ürünü 26 kuruştan verdiği, satış için de esnafa 35 kuruştan satması gerektiğini söyledi. Durumu kabul etmeyen esnaf, dağıtıcıyı şikayet edeceğini belirtti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Mehmet Çelik, Diyarbakır’da dağıtım yapan bir firma, etiket fiyatı 25 kuruş olan ürünü kendilerine 26 kuruştan verdiğini söyledi. Çelik, “Ürünün üzerinde fiyat yazmasına rağmen zamlı fiyatla satmaya kalktılar. Ambalajda 25 kuruş yazıyor, 26 kuruştan verdi. Kendisi ile görüştüm bunun yasalara aykırı olduğunu belirttim. Dağıtıcı bize ürünü 35 kuruştan satmamızı önerdi. Fırsatçıların bulunması için halk olarak elimizden geleni yapmamız gerekiyor” dedi.

(İHA)