26 Mayıs 2020 Salı 14:10 | Son Güncelleme:
TRT Haber'de yer alan habere göre, Diyarbakır'da mezarlıkta bulunan patlayıcılarla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Diyarbakır'da ele geçirilen patlayıcılarla ilgili 4 kişi tutuklandı
Son Dakika Haberleri.. Diyarbakır'da ele geçirilen patlayıcılarla ilgili 4 kişi tutuklandı
TRT Haber'de yer alan habere göre, Diyarbakır'da mezarlıkta bulunan patlayıcılarla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.