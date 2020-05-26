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  3. Diyarbakır'da ele geçirilen patlayıcılarla ilgili 4 kişi tutuklandı
26 Mayıs 2020 Salı 14:10 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da ele geçirilen patlayıcılarla ilgili 4 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da ele geçirilen patlayıcılarla ilgili 4 kişi tutuklandı

Son Dakika Haberleri.. Diyarbakır'da ele geçirilen patlayıcılarla ilgili 4 kişi tutuklandı

TRT Haber'de yer alan habere göre, Diyarbakır'da mezarlıkta bulunan patlayıcılarla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

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