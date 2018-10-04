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  3. Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 68 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 68 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Operasyonda 42 kilogram esrar, 25 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 42 kilogram esrar ve 25 kilogram skunk ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi Esenler Mahallesi mülki sınırları içerisinde dün icra edilen arama faaliyetinde arazide gizlenmiş 42 kilo 800 gram toz esrar ve 25 kilo 800 gram skunk ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgili olarak Lice Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı kaydedilen açıklamada, 3 şüphelinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edildiği aktarıldı.

(AA)

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