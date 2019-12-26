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  3. Mutlu haberi Bakan Soylu verdi! Bir annenin daha evlat hasreti bitti... Hüsniye Kaya kızına kavuştu

Mutlu haberi Bakan Soylu verdi! Bir annenin daha evlat hasreti bitti... Hüsniye Kaya kızına kavuştu

Mutlu haberi Bakan Soylu verdi! Bir annenin daha evlat hasreti bitti... Hüsniye Kaya kızına kavuştu

Diyarbakır'daki evlat nöbetinde bir annenin daha hasreti sona erdi. Hüsniye Kaya kızına kavuştu. Evlat nöbetindeki Hüsniye Kaya kızının teslim olduğunu Bakan Soylu'dan öğrendi.

Diyarbakır'daki evlat nöbetinde bir annenin daha hasreti sona erdi. Hüsniye Kaya kızına kavuştu. Evlat nöbetindeki Hüsniye Kaya kızının teslim olduğunu Bakan Soylu'dan öğrendi.

Diyarbakır'da HDP binası önünde devam eden evlat nöbeti başlayalı 3. annenin hasreti sona erdi.

 


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