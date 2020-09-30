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30 Eylül 2020 Çarşamba 15:36 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da 97 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ve 42 ton 684 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 97 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ve 42 ton 684 kilogram esrar ele geçirildi

Son Dakika Haberleri.. Diyarbakır'da 1 Ocak - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçiren kök kenevir ve esrara el konuldu. Operasyonda 97 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ve 42 ton 684 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da "Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu" kapsamında dünden bu yana 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök kenevir ele geçirildi.

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