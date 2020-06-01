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  3. Diyarbakır'da 40'ın üzerinde vaka çıkan mahalle karantinaya alındı
01 Haziran 2020 Pazartesi 12:26 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da 40'ın üzerinde vaka çıkan mahalle karantinaya alındı

Diyarbakır'da 40'ın üzerinde vaka çıkan mahalle karantinaya alındı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinin kırsal Serap Güzeli Mahallesi, corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. 40'ın üzerinde vakanın tespit edildiği mahallede, sayının artmasından endişe ediliyor.

Kayapınar ilçesinin 1720 nüfuslu kırsal Serap Güzeli Mahallesi'nde oturan bir kişi, nefes darlığı, kuru öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanın yapılan Covid- 19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahallede filyasyon çalışması başlatıldı. 40'ın üzerinde kişide corona virüs tespit edilmesi üzerine mahalle, karantinaya alındı. Vaka sayısının artmasından endişe edildiği mahallenin giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.

Karantinaya rağmen bazı kişilerin dışarı çıktığı görüldü. Jandarma ekipleri, mahallede yaşayanlara sık sık karantina kurallarına uymaları ve dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Mahallerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

(DHA)


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