Diyarbakır'da 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bu akşam gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi” denildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği de bildirildi.

(İHA)