Diyarbakır'a ‘rehavet' uyarısı

Temmuz ve ağustosta en çok vakanı görüldüğü 5 kent arasında yer alan Diyarbakır’da uygulanan sıkı tedbirler ve yoğun filyasyon çalışmaları sonuç verdi. Vaka sayıları ve hastane doluluk oranları yarı yarıya düşen kentte halka tedbirler bir kez daha hatırlatıldı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Recep Tekin, vatandaşların bu durum karşısında rehavete kapılmaması ve tedbirlere uyarak bu sürecin devamlılığının sağlanması gerektiğini söyledi:

“Eylül ayı itibarıyla vaka sayılarımızda bir düşüş yaşandı. Ekim ayı itibarıyla doluluk oranımız yüzde 40- 50’lerde. Umarım ki bu kış da böyle devam eder. Vakaların düşüşüyle halkımız rehavete kapılmasın. Lütfen bu süreçte maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat ederek bu vaka sayılarının az olmasının sürecini devam ettirelim. Burada şunu da söyleyebiliriz; özellikle Kovid-19 için alınan önlemler, geçen yıl grip sayısında çok ciddi düşüşe yol açtı. Bu yıl da işin doğrusu aynı şeyi bekliyoruz.”