19 Ekim 2020 Pazartesi 14:35 | Son Güncelleme:
Diyarbakır ve İstanbul'da terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine eş zamanlı operasyon
Son Dakika Haberleri.. Diyarbakır ve İstanbul'da terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda biri devlet hastanesinde anestezi teknikeri olan 4 terörist saldırı hazırlığındayken yakalandı.
Diyarbakır ve İstanbul'da terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda biri devlet hastanesinde anestezi teknikeri olan 4 terörist saldırı hazırlığındayken yakalandı.
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