  • $7,9023
  • 9,3158
  • 485.77
  • 1204.67
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Diyarbakır ve İstanbul'da terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine eş zamanlı operasyon
19 Ekim 2020 Pazartesi 14:35 | Son Güncelleme:

Diyarbakır ve İstanbul'da terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine eş zamanlı operasyon

Diyarbakır ve İstanbul'da terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine eş zamanlı operasyon

Son Dakika Haberleri.. Diyarbakır ve İstanbul'da terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda biri devlet hastanesinde anestezi teknikeri olan 4 terörist saldırı hazırlığındayken yakalandı.

Diyarbakır ve İstanbul'da terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda biri devlet hastanesinde anestezi teknikeri olan 4 terörist saldırı hazırlığındayken yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

<p>Gaziantep'te seyir halindeyken eline aldığı telefonla video çeken otobüs şoförü görenleri hayret

Otobüs şoföründen pes dedirten hareket: Direksiyon başında video çekti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Kanuni sondaj gemisi İstanbul açıklarında

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.