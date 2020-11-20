Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda aralarından avukatların da olduğu 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA'da yer alan haberde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) delege oldukları, yapı adına eylem ve faaliyette bulundukları tespit edilen farklı mesleklerden 101 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, İzmir, İstanbul ve Adıyaman'da operasyon başlatıldı.

DTK içerisinde delege ve yapı adına eylem ve faaliyette bulundukları tespit edilen;101 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda aralarında avukat ve doktorların da bulunduğu 72 kişi yakalandı.

Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 165 adet fişek, çok sayıda dijital materyal, toplatma kararı bulunan kitap ve doküman ele geçirildi.