30 Eylül 2020 Çarşamba 11:30 | Son Güncelleme:
Diyarbakır merkezli 3 ilde terör operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Haberleri.. Diyarbakır merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP'li eski milletvekili ve belediye meclis üyelerinin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP'li eski milletvekili ve belediye meclis üyelerinin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı. 3 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor
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