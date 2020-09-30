Diyarbakır merkezli 3 ilde terör operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP'li eski milletvekili ve belediye meclis üyelerinin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı. 3 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor

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