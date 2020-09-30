  • $7,7829
  • 9,1225
  • 471.462
  • 1134.14
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Diyarbakır merkezli 3 ilde terör operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı
30 Eylül 2020 Çarşamba 11:30 | Son Güncelleme:

Diyarbakır merkezli 3 ilde terör operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli 3 ilde terör operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri.. Diyarbakır merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP'li eski milletvekili ve belediye meclis üyelerinin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP'li eski milletvekili ve belediye meclis üyelerinin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı. 3 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor

Ayrıntılar geliyor...

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

İşgalci Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ülkelerin tarihe geçen hataları

Reyhanlı Barajı'nda kuş türü sayısı 129'a yükseldi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.