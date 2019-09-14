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  3. Diyarbakır HDP il binası önünde gergin anlar! Anne sinir krizi geçirdi

Diyarbakır HDP il binası önünde gergin anlar! Anne sinir krizi geçirdi

Diyarbakır HDP il binası önünde gergin anlar! Anne sinir krizi geçirdi

Diyarbakır HDP il binası önündeki oturma eylemi 12. gününde sürerken, HDP binasına giren bir kadın ailelere laf atınca ortalık gerildi. HDP'lilere tepki gösteren Ayşegül Biçer, camları yumruklayarak buradan ayrılmayacaklarını belirterek 'Dışarı çıkın' diyerek sinir krizi geçirdi.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde başlayan ve 12'inci günde 31 aileye çıkan direniş devam ederken, oturma eylemi esnasında HDP il binasına giren bir grup kadın ailelere laf atınca ortalık bir anda karıştı. HDP'lilere tepki gösteren Ayşegül Biçer, camları yumruklayarak 'çıkın dışarı' diyerek duruma tepki gösterdi. HDP'lilere tepki gösteren diğer ailelerde binaya girmek isterken, bölgede önlem alan polis ekipleri ailelerin içeri girmelerine izin vermeyerek sakinleştirdi. Sağlık görevlileri de sinir krizi geçiren Biçer'e müdahalede bulunarak tansiyonunu ölçtü.

HDP'lilere tepki gösteren Biçer, "HDP'liler bizlerin önünden geçerken bizlere hakaret edip laf atıyorlar. Şimdide içeri girince bana laf attı. Bizlere küfür ederek geçti. O kadın ne zaman buradan geçerse bizlere hakaret edip küfür ediyor. Ben buradan kalkmayacağım çocuğum gelmeyene kadar da kalkmam" dedi.

HDP Diyarbakır il binası önünde ailelerin direnişi ise devam ediyor.

(İHA)

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