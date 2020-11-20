Dİyarbakır HDP İl Başkanı Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Sızıcı hakkında 20 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Ajandada oturma eylemindeki bazı ailelerin ve çocuklarının isimleri ile etkisiz hale getirilen teröristlerin bilgisi yer alıyordu. Şüpheliler hakkında 2 ayrı iddianame Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, tutuklu zanlılardan Zeyyat Ceylan ile Hülya Alökmen Uyanık'ın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristlerin mezarlıktaki defnine

katıldıkları, taziye ziyaretinde bulundukları belirtildi.

Ayrıca, terör örgütü propagandasına dönüşen birçok eylem ve etkinliklerde yer aldıkları da iddianamede yer aldı.

Zeyyat Ceylan, Remziye Sızıcı ile 2 partili hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 buçuk yıl ile 20 yıl arasında hapis cezası isteniyor.