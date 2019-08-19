Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına atanan Hasan Basri Güzeloğlu kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yapılan operasyonda Diyarbakır Belediye Başkanı görevden alındı. Diyarbakır Valisi Basri Güzeloğlu; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atandı. Hasan Basri Güzeloğlu kimdir? diye merake denler için özgeçmişi haberimizde..

HASAN BASRİ GÜZELOĞLU KİMDİR?

22 Eylül 1964 Ankara doğumlu olan Hasan Basri Güzeloğlu, ilk, orta ve lise eğitimini yurdumuzun değişik yörelerinde tamamlamıştır. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 04.07.1985 tarihinde birincilikle mezun olan Güzeloğlu, 1985 yılında açılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını da birincilikle kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girmiştir.

Şanlıurfa-Siverek ve Kütahya-Simav İlçeleri Kaymakam Vekilliği yapan Güzeloğlu, 1989 yılı Haziran ayında İçişleri Bakanlığında 74. Dönem Kaymakamlık Kursunu ikincilikle bitirerek tercihi ile Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesine atanmıştır. Sonra sırası ile Elazığ İli Baskil İlçesi, Bitlis İli Güroymak İlçesi, Niğde İli Ulukışla İlçelerinde Kaymakam olarak görev yapmıştır.10 Eylül 1997 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından başarısı doğrultusunda sınıf yükseltilerek İzmir İli Menderes İlçesi Kaymakamlığı görevine atanmıştır.